Hier werden aktuell Katzenstreichler gesucht!

Karlsruhe - Wer in seiner Freizeit gerne mit Katzen schmust, findet hier vielleicht das passende Ehrenamt: Das Tierheim Karlsruhe lädt erfahrene Katzenliebhaber ab 14 Jahren zum Katzenstreicheln.

Das Tierheim sucht Menschen, die ihren Katzen ein wenig Liebe schenken wollen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

"Der Sozialkontakt ist für unsere Schützlinge sehr wichtig, daher freuen wir uns auf ihren Besuch", heißt es auf der Internetseite des Tierschutzvereins Karlsruhe und Umgebung.

Bis auf dienstags und donnerstags sowie einige ausgewählte Tage gibt es Zeitslots von einer Stunde bis zweieinhalb Stunden am Tag. Das Tierheim bittet um Anmeldung samt Telefonnummer unter 0721 950780 oder [email protected].

"Die Anmeldung kann aufgrund des stetig wechselnden Katzenbestands immer nur für die aktuelle Woche und für die darauffolgende Woche erfolgen", heißt es.

Jugendliche müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein.