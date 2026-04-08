Frau findet Katze, die ihre Augen nicht öffnen kann: Dann trifft sie eine mutige Entscheidung
Atlanta (USA) - Als eine Frau aus dem US-Bundesstaat Georgia gerade in ihrem Auto saß, entdeckte sie ein winziges, streunendes Kätzchen mitten auf der Straße. Das Tier wirkte hilflos, konnte kaum die Augen öffnen und schien völlig auf sich allein gestellt.
Was Sarajane LaRevitzear da vor sich sah, konnte sie kaum glauben. Ohne zu zögern hielt sie an, um die kleine Samtpfote zu retten.
Behutsam nahm sie das Kätzchen an sich und brachte es in Sicherheit. In einem auf TikTok geteilten Video ist zu sehen, wie die kleine Katze verunsichert, aber geborgen auf ihrer Schulter sitzt. Der Clip berührte zahlreiche Zuschauer und verbreitete sich rasch im Netz.
Doch die Rettung war erst der Anfang. Das Kätzchen, später "Millie" genannt, war gesundheitlich angeschlagen. Neben verklebten Augen stellte ein Tierarzt auch eine Lungenentzündung fest.
Es folgten Tage intensiver Pflege, Medikamente und aufmerksamer Beobachtung. Mit viel Geduld reinigte Sarajane vorsichtig die Augen ihres neuen Haustieres - und half der Katze somit, langsam wieder sehen zu können.
Trotz der schwierigen Ausgangslage zeigte sich bald eine erstaunliche Entwicklung: Millie nahm an Gewicht zu und wurde von Tag zu Tag kräftiger. Aus dem geschwächten Findelkind wurde nach und nach ein neugieriges, lebhaftes Kätzchen.
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Streunendes Kätzchen berührt Herzen vieler Zuschauer
Inzwischen hat Millie nicht nur ihre Gesundheit weitgehend zurückgewonnen, sondern auch ein liebevolles Zuhause gefunden. Bei Sarajane und ihrer Familie scheint sie sich sehr wohl zu fühlen. Auch mit den beiden Hunden, die ebenfalls mit im Haus leben, versteht sie sich gut.
Im Internet löste die Geschichte der kleinen Katze, die von der Straße gerettet wurde, große Anteilnahme aus. Tausende Menschen zeigten sich dankbar für die beherzte Tat der Retterin.
"Du bist ein Engel, dass du sie gerettet hast", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Nicht alle Helden tragen Umhänge." Ein weiterer Zuschauer witzelte: "Das Katzenverteilungssystem ist wieder am Werk - du wurdest auserwählt."
Titelfoto: TikTok/SJ