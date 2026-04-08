Frau findet Katze, die ihre Augen nicht öffnen kann: Dann trifft sie eine mutige Entscheidung

Atlanta (USA) - Als eine Frau aus dem US-Bundesstaat Georgia gerade in ihrem Auto saß, entdeckte sie ein winziges, streunendes Kätzchen mitten auf der Straße. Das Tier wirkte hilflos, konnte kaum die Augen öffnen und schien völlig auf sich allein gestellt.

Das Kätzchen, das Sarajane auf der Straße fand, war in schlechter gesundheitlicher Verfassung. © TikTok/SJ

Was Sarajane LaRevitzear da vor sich sah, konnte sie kaum glauben. Ohne zu zögern hielt sie an, um die kleine Samtpfote zu retten.

Behutsam nahm sie das Kätzchen an sich und brachte es in Sicherheit. In einem auf TikTok geteilten Video ist zu sehen, wie die kleine Katze verunsichert, aber geborgen auf ihrer Schulter sitzt. Der Clip berührte zahlreiche Zuschauer und verbreitete sich rasch im Netz.

Doch die Rettung war erst der Anfang. Das Kätzchen, später "Millie" genannt, war gesundheitlich angeschlagen. Neben verklebten Augen stellte ein Tierarzt auch eine Lungenentzündung fest.

Es folgten Tage intensiver Pflege, Medikamente und aufmerksamer Beobachtung. Mit viel Geduld reinigte Sarajane vorsichtig die Augen ihres neuen Haustieres - und half der Katze somit, langsam wieder sehen zu können.

Trotz der schwierigen Ausgangslage zeigte sich bald eine erstaunliche Entwicklung: Millie nahm an Gewicht zu und wurde von Tag zu Tag kräftiger. Aus dem geschwächten Findelkind wurde nach und nach ein neugieriges, lebhaftes Kätzchen.