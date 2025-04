Frau findet vier Kätzchen in ihrem Garten: Dann muss sie eine Entscheidung treffen

Australien - In ihrem Garten entdeckte eine Frau vier winzige Kätzchen . In den sozialen Medien erzählte sie, wie der unerwartete Fund ihr Leben veränderte.

Als die Frau die vier Kätzchen in ihrem Garten fand, wusste sie, dass sie eine Entscheidung treffen musste. © TikTok/8catshouse8

Die Australierin war gerade erst in das neue Haus gezogen, als sie den überraschenden Fund machte. In ihrem Hinterhof blickten sie eines Tages acht neugierige Äuglein an.

Wie gelangten die kleinen Katzen dort hin? Hatte sie jemand zufällig in dem Garten ausgesetzt?

Auf ihrem TikTok-Kanal "8catshouse8" teilte die Frau ein Video, das nach kurzer Zeit viral ging.

Dazu schrieb sie: "Vor zwei Jahren fand ich vier winzige Kätzchen, die sich in meinem Garten versteckten. Wir hatten bereits fünf Katzen adoptiert, als wir diese vier gefunden haben. Dennoch war mir in dem Moment klar, dass wir etwas tun mussten."

Die Australierin überredete ihren Freund, zumindest drei der Katzenbabys bei sich aufzunehmen. So konnten die kleinen Samtpfoten in einer sicheren und behüteten Umgebung aufwachsen.

"Schaut sie euch jetzt an", heißt es in dem niedlichen Clip samt Vorher-Nachher-Vergleich.