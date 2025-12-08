Frau fragt sich, was blinde Katze ohne sie treibt: Was die Kamera offenbart, macht sie völlig fertig

Nashville (USA) - Wer sein Haustier tagtäglich allein zu Hause lassen muss, fragt sich zu Recht irgendwann, was die kleinen Fellnasen eigentlich treiben. Auch eine Frau aus den USA wird es nicht bereuen, nachgesehen zu haben, wie es eigentlich ihrer blinden Katze während ihrer Abwesenheit so geht ...

Besitzerin Gigi konnte sich bei den Bildern der Überwachungskamera vor Lachen kaum halten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/littlehammyham

US-Amerikanerin Gigi adoptierte Katze "Stevie" im Jahr 2022, als das Tier vor ihrer Wohnung umherstreunte und offensichtlich auf Hilfe angewiesen war. Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele.

Kein Wunder also, dass Gigi sicherstellen will, dass es dem Stubentiger auch gut geht, wenn sie mal nicht bei ihm sein kann. Dank sogenannter "Pet-Cams" kann die junge Frau aus Nashville mit Leichtigkeit immer mal wieder virtuell bei Stevie - und ihren anderen drei Haustieren - "vorbeischauen".

Als sie an jenem Tag in ihrer Abwesenheit nach der blinden Katze sehen wollte, entdeckte sie den Vierbeiner im Hausflur. Auf das, was die Fellnase dort trieb, war sie allerdings überhaupt nicht vorbereitet.

Es schien, als würde die Katze zwar sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Frauchens warten.