Frau fragt sich, was blinde Katze ohne sie treibt: Was die Kamera offenbart, macht sie völlig fertig
Nashville (USA) - Wer sein Haustier tagtäglich allein zu Hause lassen muss, fragt sich zu Recht irgendwann, was die kleinen Fellnasen eigentlich treiben. Auch eine Frau aus den USA wird es nicht bereuen, nachgesehen zu haben, wie es eigentlich ihrer blinden Katze während ihrer Abwesenheit so geht ...
US-Amerikanerin Gigi adoptierte Katze "Stevie" im Jahr 2022, als das Tier vor ihrer Wohnung umherstreunte und offensichtlich auf Hilfe angewiesen war. Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele.
Kein Wunder also, dass Gigi sicherstellen will, dass es dem Stubentiger auch gut geht, wenn sie mal nicht bei ihm sein kann. Dank sogenannter "Pet-Cams" kann die junge Frau aus Nashville mit Leichtigkeit immer mal wieder virtuell bei Stevie - und ihren anderen drei Haustieren - "vorbeischauen".
Als sie an jenem Tag in ihrer Abwesenheit nach der blinden Katze sehen wollte, entdeckte sie den Vierbeiner im Hausflur. Auf das, was die Fellnase dort trieb, war sie allerdings überhaupt nicht vorbereitet.
Es schien, als würde die Katze zwar sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Frauchens warten.
Allerdings saß sie dabei nicht wie zu erwarten mit Blick auf die Tür, sondern regungslos mit dem Gesicht zur Wand. Da ihr der Sehsinn komplett fehlt, war der Katze logischerweise nicht bewusst, welch urkomisches Bild ihre Warte-Position abgab.
Dafür brachte sie mit dieser Aktion nicht nur ihre Besitzerin, sondern auch Millionen von Zuschauern auf TikTok zum Lachen, nachdem Gigi die Aufnahmen der Überwachungskamera auf der Plattform veröffentlicht hatte.
"Zeit an der Wand ist ihr sehr wichtig 🥲", schreibt die US-Amerikanerin halb belustigt, halb gerührt zu ihrem Video.
Als Gigi Stevie vor drei Jahren von der Straße rettete, hatte die Babykatze eine schwere Augeninfektion, die zur Erblindung führte.
Die US-Amerikanerin, die mit einer weiteren Katze und noch zwei Hunden zusammenwohnt, verliebte sich sofort in die Fellnase und bereitet ihr trotz fehlendem Augenlicht das beste Leben.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/littlehammyham