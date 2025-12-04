Paar zeigt seiner Katze zum ersten Mal Schnee: Mit dieser Reaktion haben sie nicht gerechnet

Frankreich - Ein Paar, das in den französischen Alpen lebt, zeigte seiner Sibirischen Katze zum ersten Mal den Schnee. Ihre unerwartete Reaktion brachte das Netz zum Lachen.

Als die Sibirische Katze in den Schnee gesetzt wurde, zeigte sie umgehend eine Reaktion. © Instagram/jaynehilditch

Der witzige Clip, der auf dem Instagram-Kanal "jaynehilditch" geteilt wurde, zeigt, wie der Ehemann die getigerte Katze packt und sie draußen auf den Schnee setzt.

Sobald ihre Pfoten den schneebedeckten Boden berühren, dreht sich die Samtpfote sofort um und rennt zurück ins Haus - sehr zur Überraschung ihrer Besitzer, denn angesichts der Katzenrasse hatten sie sich eine ganz andere Reaktion vorgestellt.

"Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ich bin eine Hauskatze", schrieb das französische Pärchen humorvoll zu dem viralen Video.

Katzenbesitzerin Jayne Hilditch erzählte gegenüber Newsweek, dass sie die neun Jahre alte Fellnase im April aus einem Tierheim adoptiert hatten - und da dies ihr erster Winter war, dachten sie, dass das Tier es lieben würde, draußen im Schnee zu spielen.

"Wir öffneten die Terrassentür, um sie hinauszulassen, aber sie ignorierte es, also trug mein Mann sie hinaus. Aber sie wollte nichts davon wissen, drehte sich um und trottete zurück ins Haus, um sich genau dort hinzusetzen, wo die Fußbodenheizung am wärmsten ist", sagte Jayne.