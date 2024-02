Frau hält Katze für trächtig: Was die Tierärztin dann herausfindet, hat sie nicht erwartet

Illinois (USA) - Tapfer lag sie da, ließ die Ultraschalluntersuchung artig über sich ergehen. Doch die Katze, die als Streunerin mit einem dicken Bauch von einer Frau im US-Staat Illinois aufgegriffen worden war, hatte ein ganz anderes Problem als eine Trächtigkeit. Dafür sorgte sie mit dem, was die Tierärztin schließlich herausfand, für gute Laune. Doch nicht nur in der Praxis konnten sich alle köstlich über die Wahrheit amüsieren, sondern auch auf TikTok.

Doch was ist danach aus der Katze geworden?

Beim TikTok-Publikum kommt diese Auflösung bestens an. Binnen einer Woche hat der kuriose Clip neben 4,1 Millionen Klicks mehr als 875.000 Likes eingeheimst. Dazu kommen Tausende Kommentare, in denen häufig Tränen lachende Emojis zu sehen sind.

In dem dazugehörigen Video (siehe unten) ist die Fellnase in der Praxis zu sehen, wo gerade die Ultraschalluntersuchung durchgeführt wird. Die Kamera schwenkt schließlich auf den Monitor, auf dem nirgends Katzenbabys zu erkennen sind.

Keine Katzenbabys zu sehen: Die Katze war schlicht und ergreifend überfressen. © TikTok/Screenshot/vetproducts

Jezebel - wie sie inzwischen genannt wird - lebt derzeit vorübergehend bei "Save-a-Pet Illinois", berichtet aktuell Newsweek. Das US-Magazin hat auch die Retterin der Samtpfote erreicht.

Sie erklärte, ihr tierischer Schützling solle bald zur Vermittlung freigegeben werden. Zuvor müsse die Samtpfote jedoch kastriert werden. Außerdem sei sie auf Schonkost gesetzt worden, so die Frau.

Es werde nicht mehr lange dauern, bis Jezebel ein neues Zuhause finde. "Ich nehme an, dass es bald so weit ist, weil ich sie erst am Donnerstag gegen Tollwut geimpft habe", sagte die US-Amerikanerin. "Sie ist super süß", ergänzte sie und verriet, dass der Bauch der Katze bereits zurückgegangen ist.

Ihr nächster Besitzer sollte allerdings gewarnt sein: Diese Mieze frisst soviel, wie sie kriegen kann.