Frau hält Katzen für pflegeleicht, doch dann bekommt sie gleich mehrere Lektionen erteilt

Long Island (USA) - Katzen sind einfach, ruhig und chillen von morgens bis abends. Mit dieser Haltung beschloss Danielle DeMarco vor drei Jahren, eine zweite Samtpfote wie ihren superpflegeleichten Kater Diesel anzuschaffen. Dumm nur, dass Stubentiger Nr. 2 der Frau aus Long Island in New York gleich mehrere Lektionen erteilen musste - bis heute!

Zumindest indirekt hat sich seine Anschaffung also gelohnt. Doch bereut seine Besitzerin ihre Naivität heute überhaupt noch?

Egal, ob es das letzte Stück Pizza ist, das Loki stibitzt, oder zahlreiche andere Tüten: An seinem Lieblings-Tatort findet er immer etwas. Notfalls durchwühlt der Kater dafür auch die Schränke oder gleich den Mülleimer.

Ein virales Video von Ende Juni macht deutlich, was damit gemeint ist: Loki hat ein ganz anderes Temperament als sein ruhiger Artgenosse. Vor allem in der Küche tobt sich die Fellnase nach Herzenslust aus.

Lieblings-Tatort Küche: Dort findet Kater Loki eigentlich immer was zum Klauen - gerne auch das letzte Stück Pizza. © Collage: Screenshots/TikTok/@lokidoestricks

"Loki ist schelmisch, energiegeladen, schlau und liebt es, Ärger zu machen", erzählte die New Yorkerin jetzt in einem Interview mit Newsweek. Zu Lokis Glück fügte sie hinzu: "Aber er kommt mit all seinen Mätzchen davon, weil er extrem süß und liebenswert ist."

Das dürfte auch daran liegen, dass der Kater weit davon entfernt ist, ein One-Hit-Wonder zu sein. So gehören virale Hits genauso zu seinem Repertoire wie Streiche.

Sein bisher größter Erfolg: "Eine seiner schockierendsten Taten ist zufällig unser viralstes Video - es hat über 125 Millionen Aufrufe auf Instagram und wurde 2024 für einen Webby Award nominiert. Aufgrund dieses Videos bezeichneten ihn mehrere Nachrichtenagenturen als die chaotischste Katze im Internet", so DeMarco.

Und was tut Loki darin? Natürlich - er klaut mal wieder etwas aus dem Schrank, wird diesmal aber auf frischer Tat ertappt. Besonders lustig: sein Blick, als er seinem Frauchen in die Augen sieht.