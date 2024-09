Frau hört beim Spazieren Hilfeschreie - was sie dann entdeckt, bricht ihr das Herz

Verwundert nahm sie sich die EarPods aus den Ohren und wandte sich in Richtung eines Busches am Straßenrand. Es klang, als würde jemand um Hilfe rufen. Und tatsächlich!

Der Kater hat sich mittlerweile gut in seinem neuen Zuhause eingelebt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/niabriana9 (2)

Anschließend brachte sie den kleinen Kater nachhause und machte einen Termin bei einem Tierarzt.

Dieser untersuchte das Tier schließlich auf Würmer und Flöhe, bemerkte dabei eine schwere Verletzung an den Augen der Samtpfote. Zwar konnte der Arzt diese einigermaßen behandeln. Leider ist der Kater mittlerweile teilweise blind.

Dennoch ist der kleine Frechdachs so mobil wie nur möglich und fühlt sich bei Nia und ihrer Familie pudelwohl. Es scheint, als hätte er vom ersten Moment an gespürt, dass er hier in Sicherheit sein wird.

Und das wird hoffentlich auch für immer so bleiben. So war Nia vom ersten Moment an klar, dass sie hier am Straßenrand ein neues Familienmitglied gefunden hat – dass sie nie wieder sich selbst überlassen wird.