Frau hört Geräusche hinter einer Wand: Nach drei Tagen kommt Überraschendes zum Vorschein

Weil eine Frau Geräusche in ihrem Haus hörte, rief sie einen Kammerjäger zur Hilfe. Doch von Ratten und Mäusen war keine Spur. Drei Tage später kam eine flauschige Überraschung zum Vorschein.

Erst als Steph mit ihrer Hand über das Fell des Unruhestifters streichelte, rührte er sich und zum Vorschein kam ein süßes Kätzchen ohne Schwanz. Bis auf eine Schramme an der Wange sei der kleine Kerl wohlauf gewesen.

Mehr als zwölf Millionen Menschen haben sich bislang angesehen, wie ihr Mann ein viereckiges Loch in die Trockenbauwand schnitt. Als er den Ausschnitt entfernte, wartete etwas Flauschiges auf das Paar, das sich anfangs nicht bewegte.

Anfangs dachte die Familie, das von ihnen wahrgenommene Kratzen käme vom Dachboden. Wie sich herausstellen sollte, verbarg sich die Ursache aber hinter einer Wand. Ein Messer musste her. Was danach passierte, filmte Steph und veröffentlichte es bei TikTok .

Nachdem auch der Experte für die Beseitigung von Ungeziefer mit seinem Latein am Ende war, ging Steph mit ihrem Mann auf eigene Faust auf Erkundungstour.

Das Paar nimmt an, dass ihr flauschiger Überraschungsgast durch ein Loch auf dem Dachboden in der Nähe der Klimaanlage gefallen und in der Wand stecken geblieben sein muss.

Bei dem Vierbeiner handele es sich vermutlich um eine wilde Katze aus der Nachbarschaft, die schon oft auffällig geworden und der Familie auf den Senkel gegangen sei, schrieb Steph unter ihren Beitrag.