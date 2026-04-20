Frau ist empört: "Meine Katze hat mich gedemütigt"

Netz - Wurde Cathy von ihrer eigenen Katze betrogen? Ein kurzer Alltagsmoment im Wohnzimmer amüsierte Millionen von Menschen auf Instagram.

Als Cathy mit ihrer Katze kuscheln wollte, entschied sich die Samtpfote kurzerhand anders. © Instagram/tofufuthefloof

Die Sibirische Katze Tofu saß gerade selbstbewusst auf dem Couchtisch, als ihre beiden Besitzer sie vom Sofa aus zu sich riefen. Zu wem würde das Kätzchen wohl eher kommen?

Einen Moment lang wirkte es, als würde Tofu sorgfältig abwägen - dann fiel die Entscheidung klar aus. Ohne zu zögern, lief sie zum Mann des Hauses und ließ ihr Frauchen demonstrativ zurück.

Im Netz traf diese kleine, aber nachvollziehbare Situation einen Nerv bei Tierfreunden weltweit. Viele kennen das Gefühl, vom eigenen Haustier übergangen zu werden.

Der Text im viralen Video auf Instagram bringt es auf den Punkt: Kaum etwas sei demütigender, als wenn eine Katze einen prüfend ansieht - und sich dann doch für jemand anderen entscheidet.

Tofus Besitzerin Cathy hatte ursprünglich gehofft, selbst die Hauptbezugsperson der Katze zu werden. Stattdessen entwickelte Tofu jedoch schnell eine enge Bindung zu ihrem Mann.

Mit Humor beschreibt Cathy sich inzwischen selbst als Ersatzkatze im eigenen Haushalt.