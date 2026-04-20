Katzen-Oma genießt den Frühling: Gibt es endlich ein Happy End für Churri?
München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Churri kam aufgrund der Erkrankung ihres Besitzers ins Münchner Tierheim. Bekommt sie nun eine zweite Chance?
Churri wurde etwa im Jahr 2010 geboren. Sie ist eine menschenbezogene, verschmuste und temperamentvolle Katze mit Charakter. Mit Artgenossen ist sie eher nicht verträglich. Im Einzelfall könnte getestet werden, ob ein Zusammenleben funktioniert, so das Tierheim.
Churri wird in Wohnungshaltung vermittelt. Dazu braucht sie mindestens einen vernetzten Balkon oder einen gesicherten Auslauf, da sie sich gerne draußen aufhält und gerade jetzt den Frühling in vollen Zügen genießen möchte.
Die Samtpfote ist gesprächig und zeigt deutlich, wenn ihr etwas nicht passt. Bei Untersuchungen wurden Veränderungen im Darm festgestellt, die ihr derzeit keine Probleme bereiten und daher keine Behandlung benötigen.
"Zu Beginn hat sie kein Katzenklo benutzt, mittlerweile geht sie jedoch zuverlässig darauf", erklären ihre Pfleger. Der Trick: Churri mag kein Streu und bevorzugt Inkontinenzunterlagen in der Box. Bis sich ein für sie passender Platz für ihr Katzenklo gefunden hat, kann es anfangs passieren, dass sie unsauber ist.
Trotz dieser Einschränkung ist Churri eine liebe und sanfte Seniorin, die ein verständnisvolles Zuhause mehr als verdient. Kannst Du ihr diesen Wunsch erfüllen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG und lerne Churri kennen.
Tierheim München: Süße Zwergkaninchen suchen neue Bleibe
Auch die zwei Zwergkaninchen Benjamino und Sonnenscheinbärchi suchen ein neues Zuhause.
Sie sind nun bereits seit fast einem Jahr im Tierheim und sehnen sich nach einer neuen Familie.
Widderkaninchen Benjamino hört leider nicht besonders gut. Außerdem steht bei ihm eine regelmäßige Ohrreinigung auf dem Programm. Er und Sonnenscheinbärchi sind ein eingespieltes Team, das unbedingt zusammenbleiben möchte.
Vermittelt werden die beiden ausschließlich in Innenhaltung auf einer Fläche von mindestens sechs Quadratmetern, damit sie ausreichend Platz zum Hoppeln, Erkunden und Wohlfühlen haben.
Alle weiteren Informationen zum Paar und den Haltungsanforderungen an Kaninchen erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000530 zwischen 13 und 16 Uhr im Kleintierhaus.
Titelfoto: Tierheim München (2)