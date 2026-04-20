Katzen-Oma genießt den Frühling: Gibt es endlich ein Happy End für Churri?

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Churri kam aufgrund der Erkrankung ihres Besitzers ins Münchner Tierheim. Bekommt sie nun eine zweite Chance?

Katze Churri hält sich gerne draußen auf und genießt die Sonne auf ihrem Fell. © Tierheim München (2)

Churri wurde etwa im Jahr 2010 geboren. Sie ist eine menschenbezogene, verschmuste und temperamentvolle Katze mit Charakter. Mit Artgenossen ist sie eher nicht verträglich. Im Einzelfall könnte getestet werden, ob ein Zusammenleben funktioniert, so das Tierheim.

Churri wird in Wohnungshaltung vermittelt. Dazu braucht sie mindestens einen vernetzten Balkon oder einen gesicherten Auslauf, da sie sich gerne draußen aufhält und gerade jetzt den Frühling in vollen Zügen genießen möchte.

Die Samtpfote ist gesprächig und zeigt deutlich, wenn ihr etwas nicht passt. Bei Untersuchungen wurden Veränderungen im Darm festgestellt, die ihr derzeit keine Probleme bereiten und daher keine Behandlung benötigen.

"Zu Beginn hat sie kein Katzenklo benutzt, mittlerweile geht sie jedoch zuverlässig darauf", erklären ihre Pfleger. Der Trick: Churri mag kein Streu und bevorzugt Inkontinenzunterlagen in der Box. Bis sich ein für sie passender Platz für ihr Katzenklo gefunden hat, kann es anfangs passieren, dass sie unsauber ist.

Trotz dieser Einschränkung ist Churri eine liebe und sanfte Seniorin, die ein verständnisvolles Zuhause mehr als verdient. Kannst Du ihr diesen Wunsch erfüllen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG und lerne Churri kennen.