Mama verschwunden, Geschwister tot: Katzenbabys erleiden trauriges Schicksal

Torgau - Der Start ins Leben ist alles andere als leicht für dieses winzige Duo: Zwei Katzenbabys haben ihre Geschwister verloren, die Mama ist spurlos verschwunden. Jetzt kämpfen die beiden ums Überleben.

Die beiden Katzenbabys kuscheln sich eng zusammen, sie haben nur noch sich. © Screenshot/Instagram/tierhilfetorgau

"Diese beiden winzigen Kämpfer hatten Glück im Unglück: Sie wurden rechtzeitig gefunden und sofort in erfahrene Hände übergeben", schreiben die Tierschützer der Tierhilfe Torgau in den sozialen Medien.

Eigentlich waren die Geschwister sogar zu fünft, drei der Kitten seien aber gestorben. Wann genau und wo genau sie gefunden wurden, bleibt offen.

Dennoch: "Ein riesiges Dankeschön an die Finder, die nicht gezögert, sondern direkt richtig gehandelt haben!", betonen die Verantwortlichen.

Jetzt steht im Vordergrund, dass das übriggebliebene Duo es schafft. Die beiden Kätzchen werden gehegt und gepflegt, außerdem alle zwei Stunden mit spezieller Aufzuchtmilch gefüttert.

Die Tierschützer möchten aber auch aufklären. Falls Ihr mal ein Katzenbaby findet, dürft Ihr es auf keinen Fall mit Kuhmilch füttern, sie ist für Kitten lebensgefährlich.

Generell gilt: nicht einfach mit "irgendwas" füttern, Kätzchen warm halten und schnellstmöglich jemanden kontaktieren, der sich auskennt, bestenfalls eine Pflegestelle oder den Tierschutz.