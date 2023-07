Frau nimmt Katze im Auto mit: Was das Tier dort tut, erhitzt die Gemüter

Ontario (Kanada/USA) - Dieses Miauen lässt niemanden kalt: Vor ein paar Tagen musste Bengalkatze Kiwi im kanadischen Ontario ein paar Kilometer mit ihrem Frauchen im Auto zurücklegen. Dass ihr das so gar nicht passte, zeigt das zugehörige TikTok-Video. In dem Clip miaut die arme Fellnase verzweifelt vor sich hin. Die Reaktion kam beim Publikum sehr unterschiedlich an, ging aber in jedem Fall steil viral.