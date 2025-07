Frau prüft ihre Überwachungskamera und kann nicht glauben, was die Katze draußen treibt

Was ihr Stubentiger nachts so draußen treibt, damit hatte Danyale nicht gerechnet. © Instagram/danny_just_sendit

In einem viralen Instagram-Video geht die junge Frau durch den Garten hinterm Haus, als sie die langhaarige Hauskatze allein im Gras liegen sieht.

"Ich wachte auf und fand meine Hauskatze draußen. Also habe ich nachgesehen, was sie die ganze Nacht gemacht hat und ... die Antwort ist Herumtollen", heißt es in dem Clip.

Die nachfolgende Aufnahme zeigt das Kätzchen, wie es nachts über den Hof vor der Einfahrt hin- und herspringt und anscheinend ihr Jagdverhalten zur Schau stellen will.

Danyale zeigte sich von der nächtlichen Aktivität ihrer Samtpfote überrascht. Normalerweise verlässt die Katze fast nie das Haus, weil sie sich drinnen so wohlfühlt.

Das witzige Video rief zahlreiche Katzenfans auf den Plan, erhielt über 130.000 Likes und regte viele Zuschauer zum Kommentieren an.