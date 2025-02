Frau rettet halb verhungerte Katze in Dubai, doch ein Problem hat sie völlig unterschätzt

Großbritannien - Während ihres Urlaubs in Dubai rettete Aysha eine Katze vor dem Hungertod. Nachdem sie sie kurzerhand mit nach Hause genommen hatte, bemerkte sie jedoch ein Problem.

Die ersten Tage in der neuen Umgebung waren für das Kätzchen nicht leicht. © Collage: Screenshots/TikTok/@ayshaexplores

Auf ihrem TikTok-Kanal "ayshaexplores" erzählte die junge Britin von ihrer letzten Dubai-Reise. Als sie die Stadt erkundete, fand sie ein halb verhungertes Kätzchen auf der Straße, welches zudem auf einem Auge blind war.

Aysha beschloss, die Samtpfote zu adoptieren und wieder aufzupäppeln. Zusammen mit Tierrettern organisierte sie die Überführung nach Großbritannien.

Einen Aspekt hatte Aysha jedoch nicht bedacht: das kalte Wetter. Denn zu Hause angekommen, zeigte sich recht schnell, dass die Katze große Probleme damit hatte, sich an die neue Umgebung und veränderte Routine zu gewöhnen.

In einem Video erklärte die junge Frau, dass das Kätzchen immer frieren würde, selbst mit Decken und Wärmflasche.

Das Tier war an das heiße Wüstenklima in seiner Heimat angepasst und stand nun vor der Herausforderung, sich an völlig neue Temperaturen gewöhnen zu müssen.