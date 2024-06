Frau rettet Katzen der Nachbarin und bekommt dabei Hilfe von ihrem eigenen Kater

Netz - Auf TikTok teilte eine Frau den herzerwärmenden Moment, in dem sie eine gute Tat für ihre Nachbarin vollbrachte, indem sie deren Hauskatzen rettete.

Während eine Katze in Richtung Hauptstraße lief, machte die andere bereits Anstalten, ebenfalls aus dem offenen Fenster zu entkommen. © TikTok/sayhitomylittlefriends

In dem rührenden Video, das auf dem TikTok-Kanal "sayhitomylittlefriends" über 300.000 Aufrufe erreichte, ist zu sehen, wie die Frau heldenhaft zur Tat schreitet.

Als sie gerade auf dem Weg zum Supermarkt ist, entdeckt sie die Katzen ihrer älteren Nachbarin gefährlich nahe der Hauptstraße. Das erste Kätzchen ist bereits draußen, während das zweite schon am offenen Fenster steht und kurz davor zu sein scheint, ebenfalls auszubüxen.

Nun gilt es, keine Zeit zu verlieren. Ohne lange nachzudenken, nähert sich die TikTok-Nutzerin der ersten Katze und versucht, sie zurück ins Haus zu locken.

An die Fensterkatze gerichtet sagt sie derweil: "Oh mein Gott, geh ins Haus. Geh rein, geh zurück in deine Wohnung."

Als beide Samtpfoten nicht so recht auf sie hören wollen, erscheint auch noch eine dritte Katze vor Ort und das Chaos scheint perfekt - doch dabei handelt es sich zum Glück nur um die eigene Katze der Frau namens Jerry.