Frau staunt sieben Jahre nach Trennung von Ex, was deren Katze passiert ist und handelt sofort

Anchorage (Alaska) - Was ist denn nur passiert? Auf diese Frage weiß Amie Condon (33) aus Anchorage in Alaska leider keine Antwort. Dabei würde sie nur zu gern wissen, warum Caiman, der Kater ihrer Ex-Freundin, plötzlich auf der Straße leben musste. Sieben Jahre nach der Trennung klingelte bei Condon im August das Telefon. Das Tierheim wollte sie überraschend wegen der gefundenen Katze sprechen. Die Fellfreundin handelte sofort.

"Er hat mich definitiv erkannt", sagte Condon. Sie sei sehr froh gewesen, dass er sich an sie erinnert und sich gefreut habe, sie wiederzusehen.

Trotz der langen Trennung zeigte der Stubentiger nicht die geringsten Berührungsängste, fühlte sich sofort wieder wie zu Hause. "Er hatte Ende 2016, Anfang 2017 für ein paar Monate bei mir gelebt, aber er schien sich noch daran zu erinnern. Er sucht gerne dort nach Futter, wo ich früher die Futternäpfe aufbewahrt habe", so Condon.

Sämtliche Versuche, das Tier wieder zu seiner eigentlichen Besitzerin zu bringen, schlugen übrigens fehl. Condon konnte sie nirgends erreichen.

"Meine Ex hat sich immer sehr gut um die Katzen gekümmert, also möchte ich sie wenigstens wissen lassen, dass er in Sicherheit ist", sagte Condon und ergänzte: "Hoffentlich ist alles in Ordnung mit ihr."