Frau traut ihren Augen kaum, als sie ihre Katze bei der Heimkehr ansieht

Was war denn da passiert? In Brasilien kam ein Kater nach Hause und war am ganzen Kopf mit Kussmündern übersät.

Von Christian Norm

Florianópolis (Brasilien) - Eigentlich sollen ihre drei Katzen nur im extra eingezäunten Garten spielen. Doch als Kater Cotton Candy wieder in sein Haus im brasilianischen Florianópolis kam, blieb seiner Besitzerin Arivane (54) die Spucke weg. Denn die Samtpfote war am ganzen Kopf mit Kussmündern übersät. So schön sauber wie diese Katze sah auch Kater Cotton Candy aus, als er das Haus seines Frauchens verließ. (Symbolbild) Doch wie sah er im Anschluss wohl aus? © Collage: Screenshot/Reddit/Nabo92 Völlig perplex machte das Frauchen Fotos von ihrem mit rosa Lippenstift verzierten Tier. Kurz nachdem sie die Bilder diese Woche auf Reddit hochgeladen hatte, staunten Zehntausende User mit ihr. Was war geschehen? Newsweek hakte bei der Brasilianerin nach, wollte mehr über die kuriose Geschichte erfahren. Im Gespräch mit dem US-Magazin sagte die 54-Jährige: "Es geschah alles sehr plötzlich." Cotton Candy sei offensichtlich mit Dutzenden von Küssen überhäuft worden. "Wir wussten nicht, was passiert war. Wir gingen nachsehen und entdeckten ein Loch im Zaun, der unser Grundstück umgibt." Ob das Tier sich dort hindurchgezwängt oder Hilfe bekommen hatte, wussten Arivane und ihre Familie allerdings nicht.

"Er ist wirklich sehr süß und liebevoll. Normalerweise schläft er jeden Tag in unserem Bett. Aber wir waren sehr überrascht von der neuen Beziehung, vor allem von der Menge an Küssen, die er von seiner Geliebten bekommen hat", so Arivane. Die zwei Fotos des Stubentigers postete das Frauchen in dem Reddit-Forum "Aww". Dort herrschte unter den Usern recht schnell eine gewisse Einigkeit, was die Geschichte betraf. "Es wurden viele Kommentare abgegeben, dass wir ihn nicht rauslassen sollten - und sie haben recht. Das war schon immer unser Anliegen hier. Normalerweise ist alles eingezäunt, und unsere Haustiere gehen normalerweise nicht ins Freie", erklärte die dreifache Katzenbesitzerin. "Aber dies geschah aus einer großen Liebe heraus - es muss eine Julia in unserer Straße geben, die unser Romeo gestern ohne zu zögern aufgesucht hat", gab sie, sicherlich mit einem Augenzwinkern, zu bedenken.

