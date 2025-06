Frau will Katze zu sich locken: Was stattdessen passiert, verschlägt ihr die Sprache

"Warum kommen die alle? Ich will die Katze", ärgert sich Vic in dem kuriosen Clip. Doch die Fellnase hat keine Lust auf die Frau und schon gar nicht auf die Vögel - also sucht sie das Weite.

Wie so viele Menschen schnippt sie mit den Fingern, winkt, macht Geräusche, mit denen sie die Samtpfote anlocken will. Doch während diese sich nicht rührt, machen sich gleich mehrere andere Tiere auf den Weg zu der US-Amerikanerin.

Herrlich absurd: Verschiedene Vögel, darunter sogar Hühner, tauchen plötzlich auf dem Parkplatz auf. Die Katze ist da schon über alle Berge. © TikTok/Screenshot/nu11user

Ein Erklärungsversuch: Vic war in der vergangenen Woche mit ihrem Freund in einem Restaurant essen.

"Streunende Katzen sind schon lange auf dem Grundstück des Restaurants, und in der Nähe gibt es einen Teich. Daher nehme ich an, dass die Enten von dort kamen. Ich sehe auch die Störche ziemlich oft am Teich entspannen", erklärte die TikTokerin kürzlich in einem Gespräch mit Newsweek.

Doch auch sie musste bei der dritten Vogelart passen. "Die Hühner waren allerdings neu! Ich habe keine Ahnung, woher sie kamen", sagte die 22-Jährige dem US-Magazin. Obendrein habe sie es an dem Tag nicht mehr geschafft, die Katze zu streicheln.

Dafür ist Vic jetzt umso verzückter wegen ihres viralen Hits: "Ich freue mich, dass er so gut ankommt und so viel Resonanz hervorruft! Das sind die Momente, die man am wenigsten erwartet."