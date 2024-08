25.08.2024 12:09 1.819 Frauchen sucht nach ihrer Katze und kann nicht glauben, wo sie sie findet

Katze Benny macht es sich gern an ungewöhnlichen Orten gemütlich - so auch in einer 1,50 Meter hohen Vase, die eigentlich als Dekoration gedacht war.

Von Benjamin Richter

Los Angeles (USA) - Britisch-Kurzhaar-Katze Benny macht es sich gern an ungewöhnlichen Orten gemütlich - so auch in einer 1,50 Meter hohen Vase, die eigentlich als Dekoration gedacht war. Kätzchen Benny hatte eine riesige Vase für sich auserkoren und befand sich nun in einer schwierigen Lage. © Instagram/_bennyfromtheblock_ Das riesige Objekt war so schwer, dass zwei Lieferanten nötig waren, um es ins Haus zu transportieren. Als die neue Vase endlich an ihrem Platz stand, war Bennys Familie überglücklich. Der Kater selbst zeigte jedoch kein sonderliches Interesse an dem Stück - bis zu jenem schicksalhaften Abend, an dem sich das verspielte Haustier doch noch mit der Vase vertraut machte. Auf der Suche nach einem neuen Plätzchen für sich oder aus reiner Neugier sprang Benny in die riesige Vase. "Plötzlich hörte ich ein leises Miauen. Da er selten miaut, wusste ich, dass etwas nicht stimmte", sagte Frauchen Tiffany gegenüber Newsweek. Katzen Frau nimmt streunende Katze bei sich auf: Unglaublich, wie sehr sich das Tier danach verwandelt Sie suchte zunächst überall, nur nicht in der Vase, da sie nicht erwartete, dass ihr Kater in die Vase hüpfen würde. Schließlich schaute Tiffany doch noch hinein. "Benny saß auf dem Boden, er sah verärgert aus", sagte sie. Den witzigen Moment hielt Tiffany auf Video fest. Instagram-Zuschauer amüsieren sich über Britisch-Kurzhaar-Katze Benny "Benny hat ein Talent dafür, an scheinbar unmögliche Orte zu gelangen", sagte Tiffany. Ihr Video wurde auf Instagram zu einem viralen Hit. Während sich manche Zuschauer über die missliche Lage der Katze amüsierten, erkundigten sich andere sorgenvoll um die Gesundheit der Katze. Doch die Rettung war nicht weiter schwierig. "Gemeinsam kippten wir die Vase vorsichtig auf die Seite und Benny huschte heraus", sagte Tiffany lachend. Insgesamt saß ihr geliebter Kater nicht länger als eine Stunde in der Vase fest.

Titelfoto: Instagram/_bennyfromtheblock_