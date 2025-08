Schwanz abgerissen: Verletztes Katerchen "Joschi" bereitet große Sorgen

Dipperz - Der kleine Kater "Joschi" wurde in einem schlimmen Zustand bei dem Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V." abgegeben. Inzwischen ist er stationär bei einem Tierarzt untergebracht - und sein Zustand versetzt die Vereinsvorsitzenden Anke Hofmann in großen Kummer!

Alles in Kürze

Katerchen "Joschi" musste zuletzt am Freitag operiert werden: Seine Behandlung geht mit erheblichen Kosten einher. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Dem Katerchen war der Schwanz fast komplett abgerissen worden, bevor er vor etwa einem Monat in die Obhut des Vereins im osthessischen Dipperz übergeben wurde.

Wie es zu dieser schrecklichen Verletzung gekommen war, ist unklar, aber natürlich wurde Joschi sofort geholfen. Bei dieser ersten Behandlung durch den Tierarzt Michael Eberhart blieb es jedoch nicht.

"Joschi ist seit 15 Tagen stationär, da alles versucht wurde, sein Schwänzchen zu retten, leider ohne Erfolg", berichtete Anke Hofmann gegenüber TAG24 am Freitagabend. Ein weiteres Stück des Katzenschwanzes musste demnach amputiert werden.

Zudem sei der kleine Kater "absolut nicht kooperativ". Er reiße sich die Verbände ab, indem er "so lange auf dem Popo rutscht, bis alles ab ist". In der Folge sei am Freitag eine erneute Operation notwendig gewesen.