Gemusterte Katze vergiftet sich von innen heraus selbst, nun die Rettung!

Katze "Glinda" aus dem Tierheim Köln-Dellbrück litt vor der OP unter einem sogenannten Lebershunt.

Die gemusterte Mieze mit den großen gelben Augen hat eine schwere Zeit hinter sich, befindet sich nun aber endlich auf dem Wege der Besserung.

Noch vor einem knappen Monat hatten die Pfleger im Tierheim Köln-Dellbrück mit ärztlicher Unterstützung diverse gesundheitliche Probleme bei Glinda festgestellt. Die Rede war dabei von "Blasensteine[n], Kleinwuchs, Krampfanfälle[n] und all so was".

Letztendlich wurde eine Gefäßfehlbildung in der Leber bei der Samtpfote diagnostiziert, mit dem Resultat, dass sie sich gewissermaßen selbst vergiftet hat.

Eine Operation war zwingend notwendig, fiel trotz großzügiger Spenden von Tierfreunden jedoch zunächst ins Wasser. So musste der Eingriff wegen Glindas gesundheitlichem Zustand kurzfristig verschoben werden.

Doch nun gaben die Pfleger der tapferen Vierbeinerin endlich das erlösende Update!