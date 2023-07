Verzweifelter "Brandbrief" von Tierheimen: "Hundehalter lassen ihre Hunde töten!"

Troisdorf - Ihre Worte erschüttern und machen klar, wie ernst die Lage wirklich ist: Tierschützer schildern in einem "Brandbrief" dramatische Zustände in deutschen Tierheimen und wenden sich mit klaren Forderungen an die Politik .

Der "Brandbrief" wurde unter anderem vom Tierheim Troisdorf auf Social Media veröffentlicht. © Instagram/Tierheim Troisdorf

"Wir haben gemahnt, appelliert, aufgefangen und jetzt brechen wir unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammen", startet das von zahlreichen Tierschutzvereinen und Tierheimen veröffentlichte Schreiben.

Es richtet sich an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir (57, Grüne) und Ariane Kari (36), Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung.

Unter dem Titel "Zu viele Schnauzen für zu wenig Hände" beschreiben die Verfasser schockierende Zustände, die es zuletzt bereits immer häufiger in die Schlagzeilen geschafft haben.

So platzen viele Tierheime vor allem in der Ferienzeit aus allen Nähten. Es mangelt an allem - Platz, Personal und Geld - um Hunde, Katzen und Kleintiere artgerecht zu versorgen. "Wir stehen nun vor einer stetig steigenden Anzahl an Hunden, für welche es keine Tierheimplätze mehr gibt", heißt es in dem Brandbrief.

Und die Konsequenzen sind fatal: "Verzweifelte Hundehalter lassen ihre Hunde durch Tierärzte töten, töten sie selbst oder versuchen, sie unter Angabe falscher Tatsachen im Tierheim abzugeben oder im Internet zu verkaufen."