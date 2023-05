Grabstein erzählt rührende Geschichte von Kater "Raum 8"

Calabasas (Kalifornien/USA) - Was für eine einzigartige Katze mit einer einzigartigen Geschichte.

Kater Room 8 zog während der Schulzeit - jedes Jahr aufs Neue - im Schulgebäude ein. (Symbolbild) © 123rf/bilanol

Im kalifornischen Calabasas gibt es einen Tierfriedhof, auf dem ein ganz besonderer Grabstein steht - auf diesem ist nämlich die Geschichte des Katers "Room 8" niedergeschrieben. Und diese geht wirklich nahe.

So ist das Samtpfötchen eines Morgens im Jahr 1952 in ein Klassenzimmer der "Elysian Heights"-Grundschule geschlendert und hat sich dort schnell mit den Lehrern und Schülern angefreundet, wie das Tierportal The Dodo berichtete.

Es dauerte nicht lang und die Fellnase wurde ein fester Bestandteil des Unterrichts. Besonders kurios: Während der Schulzeit zog er jedes Jahr aufs Neue in dem Gebäude ein. Sobald die Sommerferien begannen, ließ er sich jedoch wochenlang nicht mehr blicken - ganz so, als würde auch er eine Auszeit von all dem Lernstoff vertragen können!

Benannt wurde der Vierbeiner übrigens nach seinem Lieblingsraum im Haus: Raum acht! Dort schlief er immerzu auf den Tischen der Schüler.