Herzloser geht's kaum: Besitzer lassen Katze in eigener Urinpfütze sitzen

Tiziana hat in der jüngsten Vergangenheit einiges durchgemacht, denn die zutrauliche Mieze wurde von ihren Besitzern herzlos in einem Transportkorb ausgesetzt und einfach sich selbst überlassen, wie die Kölner Tierretter auf ihrer Website berichteten.

Die Mieze ist noch jung, zutraulich und kann als Einzel- oder auch als Zweitkatze vermittelt werden. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

"Sie ist eine liebe Katzendame, die sich mit dem Kater in ihrem Zimmer gut versteht und durchaus zu einem netten, ruhigen Kater ziehen könnte", erklärten die Pfleger potenziellen Interessenten vorab.

Die Samtpfote könnte aber auch als Einzelkatze vermittelt werden, sofern ihre Zweibeiner sich viel Zeit für sie nehmen.

Nicht unerwähnt ließ das Tierheim zudem Tizianas leicht versnobtes Fressverhalten, denn die Mieze mag tatsächlich nur eine einzige Sorte an Futter. Dabei waren die Tierretter sich jedoch sicher, dass man sie in einem neuen Zuhause, in dem sie sich wohlfühlt, bestimmt an andere Sorten gewöhnen könne.

Wer die zutrauliche Katze kennenlernen möchte, kann per E-Mail an katzen@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Tiziana gibt's zudem auf der Website des Tierheims.