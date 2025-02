Illegaler Zuchtbetrieb in Stuttgart: 22 Katzen aus miserabler Haltung gerettet

Stuttgart - In Stuttgart ist ein illegaler Zuchtbetrieb aufgeflogen! Zahlreiche Katzen wurden dem Tierheim Botnang übergeben.

Die Britisch-Kurzhaar-Katzen lebten unter miserablen Bedingungen. © Stadt Stuttgart/Fabrice Weichelt

Wie die Stadt Stuttgart am Mittwoch mitteilte, befanden sich die Tiere in miserabler Haltung. Sie wurden im Geschäftsgebäude eines Produktionsbetriebs im Gewerbegebiet aufgefunden.

Zudem seien alle Katzen krank gewesen und hätten eine medizinische Behandlung benötigt.

Die 15 Katzen und sieben Kater der Rasse Britisch-Kurzhaar befinden sich nun im Tierheim Botnang und sollen bald neuen liebevollen Familien übergeben werden.

Laut Dr. Jana Lohmann, Leiterin der Veterinärbehörde, zeichnet sich ein trauriger Trend ab. "In Stuttgart ist die Zahl der Tierschutzfälle in den vergangenen Jahren massiv gestiegen", so Lohmann.

Die Statistik zeigt, dass im Jahr 2024 insgesamt 289 Tiere aus den ursprünglichen Haltungen geholt wurden. Im Anschluss kamen diese in Stuttgarter Tierheimen unter.