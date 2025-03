Im Tierheim zueinander gefunden: Jetzt haben diese Katzen nur noch einen Wunsch

Troisdorf - Mit Dorothea und Michael beherbergt das Tierheim Troisdorf zwei ganz besondere Katzen , denn die Vierbeiner lernten sich im Katzenhaus kennen und wurden dort beste Freunde. Jetzt hoffen die Tierretter, dass ihre Schützlinge bald ein neues Zuhause finden - und zwar am liebsten unter einem Dach.

Katze Dorothea sucht ein liebevolles Zuhause - am liebsten zusammen mit Kater-Kumpel Michael. © Tierheim Troisdorf/Website

Die 2023 geborene Scottish-Fold-Katze ist vom Wesen her eher zurückhaltend und braucht eine ganze Weile, ehe sie Vertrauen zu Fremden fassen kann, wie das Troisdorfer Tierheim auf seiner Website informierte. Zu Artgenosse Michael pflegt die Wohnungskatze hingegen ein inniges Verhältnis.

Dorothea ist "eine sehr sensible Katzenlady", erklärten ihre Pfleger, die für ihren Schützling nach Menschen suchen, die der Samtpfote alle Zeit der Welt geben, sich in Ruhe an die neue Umgebung zu gewöhnen. Auch ein gesicherter Garten oder Balkon wäre toll, hieß es außerdem.

Wichtig zu wissen: Mit ihren kleinen Ohren und dem hübschen Fell ist die Vierbeinerin zwar ziemlich niedlich anzusehen, dennoch sollten potenzielle Interessenten bedenken, dass es sich bei schottischen Faltohrkatzen um eine Qualzucht handelt.

"Häufig leiden die Tiere unter Problemen wie zum Beispiel Beschwerden mit dem Bewegungsapparat, den Ohren, den Augen oder den Atemwegen", schilderte das Tierheim.