Inzucht fordert grausamen Tribut: 44 Katzen hausen in einer Wohnung

München - Aus einer Wohnung im Stadtteil Milbertshofen wurden zahlreiche Katzen gerettet und der Obhut des Münchner Tierschutzvereins übergeben.

In der Wohnung roch es stark nach Urin, berichtet die Tierschutzinspektion. Ausreichende Katzenklos gab es nicht. © Tierschutzverein München e.V.

Erste Hinweise auf das Tierleid gingen bereits im Herbst 2025 ein, die Situation eskalierte dann im Januar 2026 vollends. 44 Katzen, darunter zahlreiche Jungtiere und trächtige Katzen, lebten bei einer mehrköpfigen Familie.

Der Tierschutzverein wurde im September letzten Jahres auf die Zustände aufmerksam. Eine Privatperson meldete den Fall, nachdem sie ein Kitten über eine Onlineanzeige gekauft hatte. Die Übergabe fand an der Wohnungstür statt. Schon dort stank es bestialisch nach Katzenurin, die Tiere wirkten unterernährt und ungepflegt. Aus Mitleid wurde ein Kätzchen trotzdem abgekauft.

Wenige Tage später verschaffte sich die Inspektion des Tierschutzvereins Zugang zur Wohnung. Damals lebten 28 Katzen nahezu ausschließlich im Wohnzimmer der 95 Quadratmeter großen Wohnung. Wegen der besorgniserregenden Zustände rief die Inspektorin direkt das Münchner Veterinäramt dazu.

Besonders erschreckend: Vier junge Kätzchen zeigten deutliche neurologische Auffälligkeiten: Sie konnten kaum laufen, kippten um und waren offensichtlich stark beeinträchtigt. Trotz intensiver Bemühungen mussten sie später aufgrund der Schwere ihrer Symptome in der LMU-Tierklinik eingeschläfert werden.

Erst im Vorjahr war in der Straße eine Fundkatze entdeckt worden, die vergleichbare Probleme hatte, berichtet der Tierschutzverein. Als Ursache der schlimmen Probleme wird Inzucht vermutet.