Viral auf TikTok: Kätzchen erlebt live, wie es adoptiert wird

Netz - Ein Video von einer orangefarbenen Katze , die sich über den Schoß ihres Herrchens streckt, erobert die Herzen zahlreicher Internet-Zuschauer.

Ob der kleine Stubentiger verstand, was in diesem Moment vor sich ging? © TikTok/ovivavoil

Der Clip auf dem TikTok-Kanal "ovivavoil" zeigt eine Katze, die entspannt auf dem Schoß ihres Besitzers liegt, während dieser auf seinem Smartphone tippt. Was wie eine alltägliche Szene wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Wendepunkt im Leben der Samtpfote.

Das Video zeigt, wie sich der Kopf des kleinen Katers synchron zu den Bewegungen auf dem Handy neigt - fast so, als würde er aufmerksam mitlesen.

Der eingeblendete Text erklärt den emotionalen Hintergrund: "Er sieht zu, wie wir der Tierschutzorganisation mitteilen, dass wir ihn nicht mehr abgeben können."

Damit dokumentiert der Clip den Moment eines sogenannten "Foster Fails" - ein liebevoll gebräuchlicher Begriff in der Tierschutzszene, der beschreibt, wenn Menschen sich entscheiden, ein Pflegetier dauerhaft zu adoptieren.

Das Video entwickelte sich rasch zum viralen Erfolg. Innerhalb kurzer Zeit sammelte es Hunderttausende Aufrufe und Likes. Besonders die scheinbar bewusste Ruhe der Katze und ihr konzentrierter Blick berührten viele Nutzer.