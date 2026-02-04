Viral auf TikTok: Kätzchen erlebt live, wie es adoptiert wird
Netz - Ein Video von einer orangefarbenen Katze, die sich über den Schoß ihres Herrchens streckt, erobert die Herzen zahlreicher Internet-Zuschauer.
Der Clip auf dem TikTok-Kanal "ovivavoil" zeigt eine Katze, die entspannt auf dem Schoß ihres Besitzers liegt, während dieser auf seinem Smartphone tippt. Was wie eine alltägliche Szene wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Wendepunkt im Leben der Samtpfote.
Das Video zeigt, wie sich der Kopf des kleinen Katers synchron zu den Bewegungen auf dem Handy neigt - fast so, als würde er aufmerksam mitlesen.
Der eingeblendete Text erklärt den emotionalen Hintergrund: "Er sieht zu, wie wir der Tierschutzorganisation mitteilen, dass wir ihn nicht mehr abgeben können."
Damit dokumentiert der Clip den Moment eines sogenannten "Foster Fails" - ein liebevoll gebräuchlicher Begriff in der Tierschutzszene, der beschreibt, wenn Menschen sich entscheiden, ein Pflegetier dauerhaft zu adoptieren.
Das Video entwickelte sich rasch zum viralen Erfolg. Innerhalb kurzer Zeit sammelte es Hunderttausende Aufrufe und Likes. Besonders die scheinbar bewusste Ruhe der Katze und ihr konzentrierter Blick berührten viele Nutzer.
Auch in den Kommentaren zeigten sich die Zuschauer emotional bewegt. Zahlreiche User teilten ihre eigenen Erfahrungen mit Pflegetieren und berichteten von gelungenen Vermittlungen. Andere reagierten mit Humor und interpretierten die Körpersprache der Katze so, als würde sie geduldig überwachen, ob die Nachricht auch korrekt abgeschickt wird.
Ob der Stubentiger im Video tatsächlich verstand, was in diesem Moment geschah, bleibt offen. Für viele Nutzer ist jedoch klar: Das kleine Tierchen wusste sehr wohl, dass sich sein Leben gerade für immer verändert hatte - und dass es nun bei einer liebevollen Familie angekommen war.
Titelfoto: TikTok/ovivavoil