Stitch leidet sein Leben lang: Darum hat der süße Kater ein so schweres Schicksal

Dipperz - Stitch ist ein süßer, liebenswerter Kater mit einer großen Bürde. Der arme Kerl hat offensichtlich Munchkin-Katzen in seinem Stammbaum. Diese gelten als Qualzucht, er wird zeitlebens medizinische Betreuung benötigen.

Munchkins wurden so gezüchtet, dass ihre Beinchen viel zu kurz für ihren Körper sind. Das kann man deutlich bei Kater Stitch erkennen. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Sein Beine sind Munchkin-typisch einfach viel zu kurz für seinen Körper, weshalb sein Laufstil eher dem eines Dackels ähnelt. Das mag zwar putzig aussehen, sorgt aber für gesundheitliche Probleme.

"Sein Bauch hängt tief, seine Statik stimmt nicht, sein ganzes Gewicht lastet dort, wo eigentlich Leichtigkeit sein müsste", sagt Anke Hofmann, die Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz, im Gespräch mit TAG24.

Für Anke ist das Thema Qualzucht ein rotes Tuch. Die Tiere würden leiden, "nur damit sie auffallen, damit sie geteilt werden, damit Menschen sagen: 'Ach guck mal, wie süß - wie ein kleiner Dackel." Sie betont: "Solche Zuchten dürfen kein Trend sein."

Sie lässt Stitch regelmäßig beim Tierarzt durchchecken. Dort gab es bislang keine zusätzliche böse Überraschung. "Das Röntgenbild von Stitch sieht Gott sei Dank normal aus", berichtet Anke erleichtert. Dennoch benötige der Kater sein Leben lang tierärztliche Begleitung, sagt die Tierschützerin. "Nicht vielleicht, nicht irgendwann, sondern dauerhaft."