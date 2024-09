Junger Kater kam schwer verletzt ins Tierheim, nach Not-OP soll für Till alles gut werden

Kassel - Das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel sucht für den etwa acht Monate jungen und überaus liebenswerten Kater Till ein neues Zuhause.

Nach seiner Not-OP ist Till jetzt wieder wohlauf. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Dabei kann man von Glück reden, dass Till überhaupt noch am Leben ist und dass es ihm wieder richtig gut geht.

Denn wie auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" geschildert, kam der hübsche Kerl in denkbar schlechtem Zustand ins Tierheim.

Der Kater ist wohl ausgesetzt und als Fundtier Ende August zur "Wau-Mau-Insel" gebracht worden. Dort stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest, dass Till einen Zwerchfellriss erlitten hatte.

Wenn ein solcher nicht rechtzeitig erkannt wird, dann kann dies im schlimmsten Fall sogar tödlich für das Tier enden.

Also wurde Till schnellstmöglich in eine Tierklinik gebracht, wo ihm durch eine Not-OP das Leben gerettet werden konnte. Eine teure Angelegenheit, die "ein ganz schönes Loch in die Tierheimkasse gerissen" habe, wie es auf der Webseite heißt.

Allerdings sei natürlich das Wichtigste, dass Till nun wieder vollkommen hergestellt und bereit dazu sei, bei liebevollen Katzenfreunden einzuziehen.