Junger Kater steckt in Motorraum fest: Wem gehört dieses Kerlchen?

Gardelegen - Bereits am Sonntagnachmittag wurde ein junger roter Kater entdeckt, wie er in einem Auto feststeckte. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern der kleinen Fellnase.

Dieser junge rote Kater steckte im Motorraum eines Mercedes fest. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Ein Passant bemerkte gegen 13.15 Uhr das junge Tier, das sich irgendwie in den Motorraum eines Mercedes verirrt hatte, der in der Ernst-Thälmann-Straße in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) geparkt war.

Der Mann versuchte dem kleinen Rabauken noch zu helfen, der Kater hatte sich aber so fest verklemmt, dass er selbst durch Öffnen der Motorhaube nicht erreicht werden konnte, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der Besitzer des Fahrzeugs ließ den Wagen dann abschleppen, sodass in einer Werkstatt die Unterverkleidung abgebaut und der kleine Kater befreit werden konnte.

Da die Besitzer der Fellnase bisher noch nicht ermittelt werden konnten, wurde er ins Tierheim gebracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Katze einige Tage in ihrer misslichen Lage ausharren musste.