Junger Mann findet ausgesetzten Kater, doch dann kommt die Wahrheit ans Licht

"Wir bedankten uns für seinen beherzten Einsatz (auch das gerade anwesende Ordnungsamt war beeindruckt) und brachten das verängstigte Tier in die Quarantänestation", erklärte das Tierheim.

Demnach wollte sich der Mann das Kennzeichen merken, allerdings habe er sich nur noch an die letzten Ziffern erinnern können.

"Er war mit dem Fahrrad unterwegs und berichtete ganz aufgeregt und schweißgebadet, er habe beobachtet, wie Menschen mit einem VW-Polo ihn ausgesetzt hätten", berichteten die Mitarbeiter in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Denn am gestrigen Dienstag war ein junger Mann bei den Pflegern des Heims vorstellig geworden, der einen Kater abgeben wollte.

Über Facebook fanden die Mitarbeiter den wahren Besitzer des Tieres. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Denn beim Umsetzen fiel ein kleiner Umschlag aus der Box. Dieser war wohl versehentlich dort hineingeraten.

"Und siehe da, die Adresse war dieselbe wie die des engagierten Finders, nur der Name war ein anderer. Was für ein Zufall....", so die Pfleger des Heims.

Daher gaben sie spaßeshalber den Namen bei Facebook ein und das Profilfoto zeigte eine Frau - eng umschlungen mit dem jungen Mann, der den Kater im Tierheim abgegeben hatte.

Aus diesem Grund ließen es sich die Pfleger des Tierheims Bergheim nicht nehmen, den angeblichen Finder zu kontaktieren.

Als dieser merkte, dass es keinen Sinn hat, an seiner ursprünglichen Version festzuhalten, gab er schlussendlich doch noch zu, dass es sich bei der Samtpfote um seine eigene handele.

"Respektlos - uns, und dem ehemals geliebten Kater gegenüber", echauffierten sich die Mitarbeiter über die unfassbare Geschichte.