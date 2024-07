Junger Schmusekater hatte bislang nur Pech: Wendet sich sein Blatt nun endlich?

Bergheim - Kater Kristoff hat in seinem bisherigen Leben kein leichtes Los gezogen, denn bevor er ins Tierheim Bergheim bei Köln kam, wurde er aus einem Messie-Haushalt gerettet. Nun soll sich das Blatt für den Stubentiger endlich zum Guten wenden.

Kater Kristoff sehnt sich nach einem richtigen Zuhause bei liebevollen Katzenfreunden. © Tierheim Bergheim/Website

Bei seiner Ankunft im Tierheim war Kristoff noch recht scheu, inzwischen ist der Vierbeiner aber mit der neuen Umgebung warm geworden und lässt nun sogar den Schmusekater raushängen!

Das zeigten die Bergheimer Tierretter ihren mehr als 33.000 Instagram-Fans am Donnerstagabend in einem kurzen Clip, in dem sich der Kater ausgiebig von seinem Pfleger kraulen ließ und die Streicheleinheiten dabei sichtlich genoss.

Wie die Mitarbeiter in ihrem neuesten Beitrag berichteten, hatte die junge Fellnase es in ihrer alten Bleibe leider alles andere als gut gehabt. So hauste der Kater mit sieben weiteren Katzen bei einem überforderten Besitzer, der mit seinen Tieren praktisch im Müll lebte.

Tierärztlich versorgt wurden die Samtpfoten nie - so stellte sich erst nach seiner Rettung im Tierheim heraus, dass Kristoff an einer Krankheit leidet: Der Kater ist FIV-positiv (auch Katzen-AIDS genannt) und somit für nicht-betroffene Artgenossen ansteckend.

Die Viruserkrankung löst bei Katzen eine Immunschwächekrankheit aus, mit der richtigen Behandlung können jedoch auch FIV-infizierten Samtpfoten ein langes und glückliches Leben führen.