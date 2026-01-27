Jungkater mit besonderem Charakter: Django sucht ein warmherziges Zuhause
Mainz - Django möchte die Welt entdecken! Im Mainzer Tierheim wartet derzeit ein besonders aufgeschlossener und freundlicher Jungkater auf ein neues Zuhause.
Django ist ein Britisch-Kurzhaar-Kater, der im März 2024 geboren wurde und damit gerade einmal ein Jahr und zehn Monate alt ist.
Die kastrierte Samtpfote zeigt sich im Tierheim ausgesprochen menschenbezogen.
Er geht offen auf sein Gegenüber zu, ist verschmust, neugierig und genießt sowohl ausgedehnte Streicheleinheiten als auch gemeinsame Spiel- und Erkundungszeiten.
Sein ausgeglichenes Wesen macht ihn zu einem angenehmen Begleiter im Alltag.
Dank seiner freundlichen und sanften Art eignet sich Django auch gut für Familien mit Kindern. Er bringt Leben in den Haushalt und sorgt mit seinem verspielten Charakter für Abwechslung und Freude.
Wer kann Django ein stabiles Für-immer-Zuhause bieten?
Für die junge Fellnase wünschen sich die Tierpfleger ein Zuhause mit Freigang in einer ruhigen, ländlichen Umgebung. Dort soll er sicher draußen unterwegs sein und anschließend wieder in sein Zuhause zurückkehren können.
Interessenten, die Django ein liebevolles Zuhause bieten möchten, können sich über das Kontaktformular direkt an das Tierheim wenden, um ihn kennenzulernen.
Titelfoto: Tierheim Mainz