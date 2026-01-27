Jungkater mit besonderem Charakter: Django sucht ein warmherziges Zuhause

Mainz - Django möchte die Welt entdecken! Im Mainzer Tierheim wartet derzeit ein besonders aufgeschlossener und freundlicher Jungkater auf ein neues Zuhause.

Britisch-Kurzhaar-Kater Django ist ein total entspanntes Kerlchen und ein toller Alltagsbegleiter. © Tierheim Mainz

Django ist ein Britisch-Kurzhaar-Kater, der im März 2024 geboren wurde und damit gerade einmal ein Jahr und zehn Monate alt ist.

Die kastrierte Samtpfote zeigt sich im Tierheim ausgesprochen menschenbezogen.

Er geht offen auf sein Gegenüber zu, ist verschmust, neugierig und genießt sowohl ausgedehnte Streicheleinheiten als auch gemeinsame Spiel- und Erkundungszeiten.

Sein ausgeglichenes Wesen macht ihn zu einem angenehmen Begleiter im Alltag.

Dank seiner freundlichen und sanften Art eignet sich Django auch gut für Familien mit Kindern. Er bringt Leben in den Haushalt und sorgt mit seinem verspielten Charakter für Abwechslung und Freude.