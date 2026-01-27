Emotionale Video-Vorstellung von Katze Shiny: Dieser Kommentar berührt Follower besonders

Hamburg - Ein Video des Hamburger Tierschutzvereins erregt gerade große Aufmerksamkeit auf Instagram . Niemand wollte Katze Shiny bislang adoptieren, mit dem emotionalen Clip soll sich das nun ändern. In den Kommentaren wird vor allem einer zur Adoption aufgerufen.

Wird Shiny von Robin und Celina adoptiert werden? © Bildmontage: Hamburger Tierschutzverein/Screenshot Instagram/hamburgertierschutzverein

Die Musik des Videos und der traurige Blick von Shiny rühren fast zu Tränen. Die weiß-dreifarbig gefleckte Katze wohnt seit April 2025 im Tierheim in Hamburg. Niemand wollte den kleinen, bislang schüchternen Stubentiger bisher adoptieren.

Mit dem neuesten Social-Media-Clip macht der Hamburger Tierschutzverein nun aufmerksam auf die Geschichte der etwa drei bis vier Jahre alten Katze. Es erreichte innerhalb weniger Stunden rund 100.000 Klicks.

Auch unzählige Kommentare tummeln sich unter der emotionalen Vorstellung von Shiny. Darunter wünschen sich viele, dass schnell ein schönes Zuhause für die Mieze gefunden wird.

Ein Beitrag sticht dabei besonders hervor. Eine Followerin markierte mutmaßlich ihren Partner unter dem Video mit den Worten: "Robin, wollen wir sie nicht noch aufnehmen? Mein Herz. Schau wie sie guckt." Über 200 Personen gefällt dieser Kommentar. Mehrere reagieren darauf und unterstützen das Vorhaben.

Antworten wie: "Bitte sag ja, Robin" oder "Sei ein Ehrenmann und sag ein fettes 'Ja' zu dieser Katze", häufen sich. Ob Robin und Celina Shiny wirklich ein Zuhause schenken, bleibt weiterhin abzuwarten. Besagter "Robin" hat bislang nicht öffentlich auf die Kommentare reagiert.