Kätzchen kommt mit seltenem Schwimmer-Syndrom zur Welt, doch dann begeistert es Tausende

Großbritannien - Teddy wurde mit dem seltenen Schwimmer-Syndrom geboren und konnte seine Hinterbeine anfangs kaum bewegen. Doch anstatt aufzugeben, zeigte der zimtfarbene Britisch-Kurzhaar-Kater einen unglaublichen Kampfgeist.

Kätzchen Teddy kam mit einer Erkrankung zur Welt, die mit einer Fehlstellung der Gliedmaßen einhergeht. © TikTok/fe.bear7

In einem viralen Video auf dem TikTok-Kanal "fe.bear7" sieht man Teddy bei seinen ersten wackeligen Schritten über den Küchenboden tapsen.

Der kleine Kater leidet unter dem seltenen Schwimmer-Syndrom - einer Entwicklungsstörung, die es Kätzchen nahezu unmöglich macht, richtig zu stehen oder zu laufen.

Von Anfang an war klar: Teddys Hinterbeine standen seitlich abgespreizt, fast wie bei einem kleinen Frosch. Jeder Versuch des Aufstehens war anstrengend.

Trotzdem überraschte Teddy seine Familie jeden Tag aufs Neue mit seinem sanften Wesen und einer Entschlossenheit, die größer war als er selbst. "Viele sagten uns, er würde es nicht schaffen", erzählte seine Besitzerin Fe gegenüber Newsweek. "Aber Teddy hat ihnen allen das Gegenteil bewiesen."

Mit viel Geduld, liebevoller Physiotherapie, Verbänden und vorsichtiger Ermutigung begann ein tägliches Trainingsprogramm, das sich immer an Teddys eigenem Tempo orientierte. Besonders hilfreich: Leckerlis als Motivation. Und tatsächlich: Schritt für Schritt wurde die kleine Samtpfote wieder kräftiger, selbstbewusster und beweglicher.