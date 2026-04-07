Kätzchen in Park ausgesetzt: Besitzer hinterlässt traurige Notiz

London (Großbritannien) - Zwei hilflose Kätzchen , ausgesetzt in einem Park und begleitet von einer emotionalen Nachricht, haben im Netz große Bestürzung ausgelöst. Eine handgeschriebene Notiz offenbarte die Verzweiflung ihres ehemaligen Besitzers.

Die Katzenjungen wurden in einer Transportbox ausgesetzt, an der ein Zettel angebracht war. © Instagram/themayhew

Auf das Schicksal der jungen Katzen machte die Londoner Tierschutzorganisation "The Mayhew" aufmerksam, die ein Bild der beiden Tiere auf Instagram veröffentlichte. Der Beitrag verbreitete sich schnell und löste zahlreiche Reaktionen aus.

Die Kätzchen, von den Helfern Tim und Tam genannt, wurden im Februar in einem Stadtpark entdeckt und in die Obhut der Organisation gebracht. Dort erhielten sie medizinische Versorgung, Futter und einen sicheren Schlafplatz.

"Geboren am 2. Januar. Entwöhnt und stubenrein. Leider kann ich kein neues Zuhause für sie finden", lautete die handschriftliche Notiz des früheren Besitzers. Offenbar waren ihm die Katzenbabys, die seine Samtpfote bekommen hatte, zu viel des Guten geworden.

In den sozialen Netzwerken reagierten viele Nutzer schockiert über die Umstände der Aussetzung. Während einige das Verhalten scharf kritisierten, wiesen andere darauf hin, dass viele Tierheime überfüllt seien. Einigkeit herrschte jedoch darüber, dass solche Situationen sicher vermeidbar wären.

Laut Experten ist die frühzeitige Kastration von Katzen entscheidend, um ungewollten Nachwuchs zu verhindern. Allgemein wird empfohlen, den Eingriff bereits vor dem fünften Lebensmonat durchzuführen. Neben der Kontrolle der Population kann dies auch das Risiko bestimmter Krankheiten reduzieren.