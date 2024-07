Kätzchen wird zwei Jahre lang vermisst, dann geschieht plötzlich ein Wunder

Als niemand mehr damit gerechnet hatte, den Kater lebend wiederzusehen, geschah das Unglaubliche. © Facebook/DSPCA

Die Tierrettungsorganisation Dublin Society for the Prevention of Cruelty to Animals (DSPCA) arbeitet ununterbrochen, um sich um Tiere in Not in Irlands Hauptstadt zu kümmern.



Und wie in allen Tierheimen gibt es sowohl herzerwärmende als auch tragische Geschichten. In einem kürzlich geteilten Facebook-Beitrag verriet die DSPCA, dass ein Kätzchen wieder mit seiner Familie zusammengeführt werden konnte.

Mitte Juli meldeten Anwohner eine streunende Katze, die verletzt auf der Straße lag. Die DSPCA nahm die Samtpfote in ihre Obhut und rätselte, ob das Tier jemandem gehörte.

Zum Glück konnten die Besitzer des Vierbeiners schnell ausfindig gemacht werden, denn die Katze trug einen Mikrochip, auf dem die Daten ihrer Besitzer gespeichert waren.

Es stellte sich heraus, dass der schwarz-braune Kater Liam hieß - und bereits vor zwei Jahren als vermisst gemeldet wurde.