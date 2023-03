"Katastrophaler Fehler": Katze wie Gepäck durch Röntgen-Scanner geschickt!

Virginia (USA) - Am Flughafen von Virginia ließ ein Passagier seine Katze am vergangenen Freitag in seiner Reisetasche zurück: Die er anschließend durch die Röntgen-Kontrolle schickte! Nun macht die amerikanische Verkehrs-Sicherheitsbehörde auf Risiken und bessere Methoden für die Kontrolle von tierischen Begleitern aufmerksam.