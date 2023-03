Kater bemerkt, dass er von einer Überwachungskamera beobachtet wird: Was er dann macht, bringt so viele zum Lachen!

Still und (vermeintlich) heimlich, kletterte Kater Coco in den Küchenschrank. © TikTok/Screenshot/emch86

Kätzchen Coco wurde kürzlich für einige Stunden allein zu Hause gelassen, da seine Besitzer einiges zu erledigen hatten.

Um das Samtpfötchen trotzdem im Blick zu haben, hatten Emily und ihr Mann kurz zuvor eine Cat-Cam – eine Überwachungskamera in der Wohnung speziell für die Beobachtung frecher Haustiere – aufgestellt.

Die Bilder, die diese kurz darauf aufzeichnete, sollten nicht nur das Paar zum Lachen bringen. Kurzerhand teilte Emily das Material auf ihrem TikTok-Account. Und das ging seither viral!

In dem Video ist zu sehen, wie Kater Coco behutsam einen Küchenschrank öffnet, seinen Kopf hineinsteckt und dann sachte, Pfote für Pfote, hineinklettert.

Tatsächlich blieb er dabei allerdings nicht ganz unbeobachtet. Genau in diesem Moment hatte nämlich sein Besitzer auf die Aufzeichnungen der Cat-Cam gesehen und war über den Anblick nicht gerade erfreut. Über eine Mikrofon-Funktion wandte sich der Mann an sein Haustier - und fragte es über Lautsprecher: "Entschuldigen Sie mich, Sir! Was machen Sie da?"

Sofort zuckte Coco zusammen, zog seinen Körper aus dem Schrank und blickte ertappt in die Richtung, aus der die Stimme kurz zuvor ertönt war.

Doch anstatt sich daraufhin reumütig zu zeigen und mit hängendem Kopf in Richtung Kratzbaum zu trotten, schien der Kater plötzlich eine erschreckende Entdeckung zu machen.