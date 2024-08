20.08.2024 11:37 4.276 Kater büxt aus: Wo er drei Wochen später wieder auftaucht, macht die Familie fassungslos

Kater Harry ist am 19. Juli aus der Wohnung von Christine Lafleur ausgebüxt und wurde am Flughafen Logan Airport Boston in einer Garage entdeckt.

Von Martin Gaitzsch

Boston - Drei Wochen lang fehlte von einer Katze jede Spur! Kater Harry war am 19. Juli aus der Wohnung seiner Familie ausgebüxt, dann erhielten Christine Lafleur und ihre Liebsten einen lang ersehnten Anruf. Aufgrund seiner Leidenschaft für Kisten könnte Kater Harry die Strecke zum Flughafen Logan Airport Boston auf vier Rädern zurückgelegt haben. © Animal Rescue League of Boston Die Samtpfote wurde mehr als 16 Kilometer vom heimischen Anwesen gefunden - am Logan International Airport in Boston, teilten die Tierschützer der Animal Rescue League mit. Zwei Arbeiter hatten Harry im Bereich einer Garage des Flughafens entdeckt. Dank seines Mikrochips konnten die Besitzer ausfindig gemacht werden, denen ein Stein vom Herzen fiel. "Wir haben überall in der Nachbarschaft nach ihm gesucht und viele Schilder angebracht", berichtete Lafleur über die zunächst erfolglosen Suchmaßnahmen gegenüber CBS Boston. Katzen Dehydrierter Kater landet im Tierheim: Was ist diesem Tier nur passiert? "Wir waren gleichzeitig glücklich und fassungslos. Wir wünschten wirklich, er könnte uns erzählen, wie er dorthin gekommen ist", schilderte die Halterin nach dem Wiedersehen mit der Mieze. Aufregende drei Wochen nicht daheim gewesen. Kater Harry muss jetzt erst mal Schlaf nachholen. © Animal Rescue League of Boston Ist die Katze in einer Kiste zum Flughafen Boston gereist? Die Familie war einerseits "glücklich", anderseits "fassungslos", mit ihrer Samtpfote wiedervereint zu sein. © Animal Rescue League of Boston Die Familie vermutet jedoch zu wissen, wie Harry die längere Strecke hinter sich gebracht hat. "Er ist ziemlich besessen von Kisten, also hat er vielleicht eine Kiste auf der Ladefläche eines Lieferwagens gesehen, ist hineingesprungen und hat dann eine kleine Fahrt zu Logan gemacht", meinte Christine erklärend. Nicht nur die Menschen freuen sich über Harrys Rückkehr - ebenso Katzenbruder Ron. Katzen Tierschützer schlagen Alarm: Wirbel um haarlose, "tyrannische" Katzenrasse Eine tierärztliche Untersuchung ergab, dass der Vierbeiner sein Abenteuer recht unbeschadet überstanden hat.

Titelfoto: Animal Rescue League of Boston