Kater kämpft sich nach Autounfall zurück auf die Beine: Jetzt sucht er ganz besondere Menschen

Das Tierheim Troisdorf sucht ein neues Zuhause für Bengal-Mischling Simba. © Instagram/tierheim__troisdorf

Wie die Troisdorfer Tierretter am Sonntag in ihrem neuesten Instagram-Beitrag schilderten, war der Vierbeiner vor einiger Zeit samt einer üblen Verletzung am Hinterbein im Tierheim eingetroffen, nachdem er in einen Autounfall verwickelt war.

Nach mehreren Operationen hat sich der anmutige Stubentiger inzwischen aber wieder "zurück auf alle vier Beine gekämpft" und sucht nun nach Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause bieten und auch an seinen gesundheitlichen Problemen arbeiten.

Nach Angaben der Tierretter hat Simba seit seinem Unfall nämlich ein Handicap und wird auch weiterhin für lange Zeit Physiotherapie benötigen.

Seine Übungen macht der vier Jahre junge Bengal-Mix dabei aber "mit ein wenig Bestechung" prima mit, wie seine Pfleger berichteten.

Simbas neue Halter sollten mit ihrem Schützling jedoch nicht nur regelmäßig seine Physiotherapie-Hausaufgaben machen, sondern auch auf seine Bedürfnisse eingehen.