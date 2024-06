Kater landet zum dritten Mal im Tierheim: Der Grund tut einfach so weh!

Cumming (USA) - Der größte Wunsch von Tierheim-Mitarbeitern ist es, dass ihr Schützlinge irgendwann ein liebevolles Zuhause finden. Umso schlimmer ist es, wenn eines der Tiere wieder in der Einrichtung abgegeben wird. Im Fall von Kater "JD" aus dem Bundesstaat Georgia können die Pfleger nicht nachvollziehen, warum es bei der Samtpfote einfach nicht klappen will.

Eine der Tierheim-Mitarbeiterinnen kann es nicht verstehen, warum Kater JD erneut abgegeben wurde. © Collage: Screenshot/TikTok/@atlmotherofkittens

"JD" wurde samt seiner fünf Katzen-Geschwister im Oktober 2023 vor der Tür des Tierheims "Furkids Animal Shelters" in Cumming ausgesetzt.

Der schöne grau-getigerte Kater wird von seinen Pflegern als sehr verkuschelte Schoßkatze beschrieben, die Menschen mag. "Er ist so einfach zu handhaben und vertraut Menschen so sehr, trotz allem, was er durchgemacht hat", erklärt eine Mitarbeiterin von Furkids auf TikTok.

Umso unverständlicher ist es, dass "JD" jetzt erneut im Tierheim landete. Zweimal wurde der Vierbeiner nun schon adoptiert und zweimal zurückgegeben.

Diesmal dauert seine Adoption gerade einmal wenige Stunden.