Kater muss nach Unfall dringend operiert werden: Wenig später landet er im Tierheim

Bergheim - Wie schon etliche Tiere vor ihm landete auch Kater Tom im Tierheim in Bergheim bei Köln , nachdem seine Besitzer die Kosten für einen dringend notwendigen Eingriff nicht zahlen konnten oder wollten.

Dort nahm die Misere dann ihren Lauf, denn die Besitzer des Katers konnten oder wollten die Kosten für eine dringend notwendige Operation nicht tragen und sahen sich zudem nicht in der Lage, Tom nach dem Eingriff über längere Zeit zu versorgen und ihm Medikamente zu verabreichen.

"Sein Becken war gebrochen, sein Zwerchfell gerissen", wie die Mitarbeiter schilderten. Tom musste daher unbedingt in einer Tierklinik behandelt werden.

Wie das Tierheim kürzlich in einem neuen Instagram-Beitrag berichtet hatte, war der Kater vermutlich in einen Unfall verwickelt gewesen, wobei er sich schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Schon unzählige Male hatten die Bergheimer Tierretter an Haustierbesitzer appelliert, ihre Weggefährten versichern zu lassen, damit es im Krankheitsfall nicht zum Worst-Case-Szenario kommt - die Halter von Tom hatten davon jedoch offenbar nichts mitbekommen.

So kam es, wie es kommen musste: Die Besitzer übereigneten den schwarz-weißen Vierbeiner an die Tierklinik, die sich wiederum an die Bergheimer Tierretter wandte.

"Wir haben den Kater samt einer dicken Rechnung übernommen und nun sitzt er in der Krankenstation und hofft auf bessere Zeiten", schilderten die Mitarbeiter, die den Pechvogel nun gesund pflegen.

Sobald er wieder fit ist, findet Tom hoffentlich zügig ein neues Zuhause - wo er nicht mehr rausfliegt, wenn ihm etwas zustößt und er für immer bleiben darf.