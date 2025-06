Kater nach 10 Jahren wiedergefunden: Als Familie erfährt, was ihm widerfahren ist, ist sie entsetzt

Vor einigen Monaten befand sich Magic in einem sehr schlechten Zustand, doch heute erfreut er sich bester Gesundheit. © Collage: Screenshots/TikTok/@whore4mybf

Die ganzen Jahre über befand sich Magic mit 40 weiteren Katzen in einem Haus. Sein Gesundheitszustand war schlecht.

"Er war voller Schorf, offensichtlich unterernährt, hatte viel Fell verloren und schwarze Zähne, weil er jahrelang nicht richtig ernährt worden war", stellte Laura entsetzt fest.

Der Kater wurde damals, wie von der Familie vermutet, tatsächlich gestohlen. "Wir hätten nie im Leben gedacht, dass ihn jemand aus einem liebevollen Zuhause entführen und so schlecht behandeln würde."

Die "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals", eine Tierschutzorganisation aus Großbritannien, informierte die Familie sofort.

In Großbritannien werden Katzen als Eigentum gesehen, weshalb es rechtlich wie ein richtiger Diebstahl behandelt und sogar bestraft wird.

Nach kurzer Eingewöhnungszeit fühle es sich fast so an, als ob Magic nie weg war, wie Laura nun erzählt. Sein Fell ist zwar mittlerweile nicht mehr schwarz, dafür aber gesund und seiner damaligen Lieblingsbeschäftigung, dem Baden, geht er mit größtem Vergnügen nach.