Kater pinkelt in den Schnee: Als Frauchen genauer hinschaut, steht sie unter Schock

Kanada - Was wie ein medizinischer Notfall im Schnee aussah, veranlasste Katzenbesitzerin Stacey dazu, sich auf eine horrende Tierarztrechnung vorzubereiten.

Kater Tony jagte seinem Frauchen einen großen Schrecken ein. © TikTok/vampregrl

Stacey ließ ihren vierjährigen Bengalkater Tony kürzlich raus an die frische Luft, damit er den frisch gefallenen Schnee genießen konnte.

Als sie zu filmen begann, beschloss Tony wie auf Kommando, sein Geschäft zu verrichten - doch was Stacey dann sah, beunruhigte sie sehr.

Hatte ihr kleiner Liebling gerade "rosa Urin" gepinkelt, fragte die junge Frau in einem Video, das sie auf ihrem TikTok-Kanal veröffentlichte.

Vor ihrem geistigen Auge sah Stacey bereits den absurd teuren Notfallbesuch beim Tierarzt, der sie 1000 Dollar kosten würde. Doch bevor sie zu ihrem Auto ging, huschte sie noch schnell nach draußen, um ein Foto für den Arzt zu machen.

"Ich schob den Schnee vorsichtig mit meinem Stiefel beiseite - mein Herz pochte, als ich mich darauf vorbereitete", so Stacey. Dann erkannte sie den ungeahnten Gegenstand, der da in der weißen Landschaft lag.