Katze wird von ihrer Besitzerin zurückgelassen, doch dann erhält sie unerwartete Hilfe

Delray Beach (USA) - Ein ausgesetztes Haustier namens Jinx hat in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt. Die schwarze Katze aus Südflorida wurde von ihrer Besitzerin zurückgelassen, nachdem diese weggezogen war - und musste nun plötzlich allein draußen überleben.

Kätzchen Jinx musste wochenlang draußen überleben, doch dann hatte sie endlich Glück. © Instagram/camyscatland

In einem viralen Video auf dem Instagram-Kanal "camyscatland" ist zu sehen, wie die zutrauliche Katze vorsichtig auf eine Frau zugeht, die ihr schließlich etwas Futter gibt.

Die US-Amerikanerin namens Cameryn erklärte in ihrem Hilferuf an die Community: "Das ist Jinx, und ihre Besitzerin ist weggezogen, hat sie ausgesetzt und draußen zurückgelassen, wo sie nun alleine überleben muss. Diese Katze war eine Hauskatze. Sie ist super freundlich und hat es definitiv nicht verdient, auf der Straße zu leben, wo sie doch ihr ganzes Leben lang nur drinnen gelebt hat. Deshalb brauche ich dringend Ihre Hilfe."

Es werde dringend nach einer Pflege- oder Adoptivfamilie für die Katze gesucht, sagte die Frau gegenüber Newsweek. Besonders Menschen aus Südflorida würden gebeten, sich zu melden, damit Jinx möglichst schnell wieder ein sicheres Zuhause finden könne.

Der Beitrag verbreitete sich rasch und wurde zehntausendfach aufgerufen, geliked und kommentiert.

Viele Nutzer zeigten sich erschüttert darüber, dass Haustiere manchmal wie "Wegwerfartikel" behandelt würden und dankten der zufälligen Helferin dafür, dass sie sich um die Katze kümmerte.