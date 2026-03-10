Verfressen und verschmust: Kuschelkater Charles sucht ein liebevolles Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Charles wartet aktuell im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf auf seine eigene Familie - hoffentlich findet er sie bald!
Wie der Tierschutzverein berichtet, sucht der neunjährige Kater Charles ein liebevolles Zuhause als Einzelprinz - fernab des stressigen Alltags im Tierheim.
Charles stammt ursprünglich aus einem anderen Tierheim, in das er abgegeben worden war. Seit dem 23. Februar lebt er nun beim Verein "Hoffnung für Tiere" und wartet darauf, endlich anzukommen.
Bislang blieb eine Vermittlung leider aus. Hinzu kommt, dass er das FIV-Virus (Katzen-Aids) in sich trägt und Herzmedikamente benötigt.
Dennoch ist Charles ein wunderbarer Kater, der ebenfalls Liebe verdient hat.
Charles möchte endlich raus aus dem Tierheim
Die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben ihn als echten Kuschelkater: ruhig, zutraulich und besonders menschenbezogen.
Er möchte am liebsten immer in der Nähe seiner Bezugsperson sein und genießt dabei Streicheleinheiten in vollen Zügen. Neben reichlich Aufmerksamkeit ist Charles zudem ausgesprochen verfressen - Leckerlis sind seine Welt.
Aufgrund seiner FIV-Infektion wird er ausschließlich als reine Wohnungskatze vermittelt. Ein gesicherter Balkon wäre dabei ideal, damit er die Sonne trotzdem genießen darf.
Weitere Informationen zu dem Schmusekater gibt es auf der Website des Vereins.
Charles soll noch einmal erfahren dürfen, wie toll ein Katzenleben sein kann - trotz seiner kleinen Baustellen.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de