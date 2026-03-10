Verfressen und verschmust: Kuschelkater Charles sucht ein liebevolles Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Charles wartet aktuell im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf auf seine eigene Familie - hoffentlich findet er sie bald!

Bislang konnte Charles nicht vermittelt werden. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, sucht der neunjährige Kater Charles ein liebevolles Zuhause als Einzelprinz - fernab des stressigen Alltags im Tierheim.

Charles stammt ursprünglich aus einem anderen Tierheim, in das er abgegeben worden war. Seit dem 23. Februar lebt er nun beim Verein "Hoffnung für Tiere" und wartet darauf, endlich anzukommen.

Bislang blieb eine Vermittlung leider aus. Hinzu kommt, dass er das FIV-Virus (Katzen-Aids) in sich trägt und Herzmedikamente benötigt.

Dennoch ist Charles ein wunderbarer Kater, der ebenfalls Liebe verdient hat.