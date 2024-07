Kater rettet Familie vor Feuer: Was dann passiert, bricht einem das Herz!

Montgomery County (USA) - Ein Kater hat eine Familie im Montgomery County (Maryland, USA ) vor dem Tod bewahrt. Für den Schutzengel endete das Feuer in einer Tragödie: Der tierische Retter kam ums Leben.

Ein Kater bewahrte eine Familie im US-Bundesstaat Maryland anscheinend vor dem Tod. © Bildmontage: Screenshot/X/mcfrsPIO

Über den Feuerwehreinsatz vom Sonntagmorgen, dem 14. Juli (Ortszeit), berichtete DC News Now.

Gegen 4.20 Uhr (Ortszeit) seien Rettungskräfte zu einem Hausbrand mit eingeschlossenen Personen gerufen worden.

Laut Notruf befanden sich ein Mann sowie zwei Frauen im zweiten Stock eines brennenden Gebäudes - gefangen und bedroht von den Flammen.

Vor Ort angekommen, stellt die Retter fest, dass die Familie bereits in Sicherheit war! Sie berichtete den Feuerwehrleuten dennoch von einer Tragödie, die sich kurz zuvor ereignet hatte.

Der Kater der Familie namens "Prince" klopfte in der Nacht an der Tür und weckte die schlafenden Anwohner. Erst dann bemerkten sie, dass es in ihrem Haus brannte und sie nicht mehr aus ihrem Schlafzimmer kamen.